وزير التعليم: التصحيح الإلكتروني سار بشكل متقن دون تدخل بشري

استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022، مقارنة بالأعوام السابقة، إذ تبيّن أنّ نسبة النجاح 75.04% وهي أعلى من العام الماضي، إذ كانت 74%، متابعا: «نقدر نقارن السنتين دول بالتحديد، عشان فيهم دفعة كاملة عدت في نظام التقييم الجديد».

بنوك أسئلة معيارية

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، أنّ الوزارة أنشأت بنوك أسئلة معيارية، أي لها مواصفات بداية من الصف العاشر للصف الثاني عشر، وبناء امتحانات معيارية بمواصفات عالمية.

ولفت شوقي، إلى أنّ الوزارة أجرت امتحانات تجريبية متعددة للمرحلة الثانوية، وجرى إتقان التصحيح الإلكتروني دون عنصر بشري، سواء كانت الامتحانات إلكترونية بالكامل أو ورقية.

المصادر الرقمية للتعلم

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّه جرى تعميق استخدام التكنولوجيا من خلال إقامة البنية التحتية في المدارس، وجرى تقديم التابلت هدية للطلاب كوسيلة إطلاع وتعلم من المصادر الرقمية الإضافية.