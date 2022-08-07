اشتري شهادات 3 بنوك بـ«ضغطة موبايل».. عوائد تصرف يومياً

تتيح البنوك العاملة في السوق المصرية الحصول على كل الخدمات البنكية عبر تطبيقات الهاتف المحمول التابعة للبنك، حيث يمكن الحصول على خدمات لا حصر لها عبر تلك التطبيقات بما فيها شراء شهادات الادخار.

شهادات الادخار من البنك الأهلي

وبحسب ما أعلنه البنك الأهلي المصري، فيمكن للعملاء شراء شهادات الادخار التي يطرحها البنك الأهلي عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك، حيث يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت، بسعر الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

ويمكن شراء تلك الشهادة عبر تطبيق الأهلي نت، والأهلي موبايل والتي يمكنكم من خلاله إتمام معاملاتكم المصرفية بسهولة وأمان تام، حيث يتيح التطبيق استخدام المصادقة البيومترية، وإجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الأهلي موبايل للعملاء من الشركات، وتقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد، وتقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

شهادة الادخار من بنك الإسكندرية

فيما يقدم بنك الإسكندرية نوعين من الشهادات ذات العائد آجال 3 سنوات و5 سنوات، ويسمح البنك بكسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من شرائها بغرامة بين 1% إلى 3% من إجمالي سعر العائد، حيث يقدم البنك فائدة ما بين 10% سنويا للعائد الشهري، و10.25% سنويا للعائد ربع سنوي، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

ويمكن شراء تلك الشهادات عبر تطبيق البنك وبضغطة زر واحدة، حيث يقدم تطبيق البنك على الهاتف المحمول مجموعة من الخدمات تتلخص في ربط شهادات الادخار والودائع من خلال تطبيق الموبايل البنكي أو الإنترنت البنكي دون الحاجة لزيارة الفرع بخطوات بسيط، حيث يتم ذلك عبر اختبار «الشهادات الادخارية» أو «الودائع لأجل» من قائمة «ربط الودائع والشهادات» ثم اختر نوع شهادة الادخار أو الوديعة المراد ربطها وسيظهر لك البيانات لمراجعتها، ثم اضغط على «احصل عليها الآن» أدخل المبلغ ودورية صرف العائد ثم اضغط على «تنفيذ» وراجع بيانات الطلب ووافق على «الشروط والأحكام» ثم اضغط على «تنفيذ» ستظهر لك رسالة تأكيد ربط الشهادة/الوديعة.

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت من بنك مصر

فيما يقدم بنك مصر شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت، سعر الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويمكن شراؤها عبر منظومة خدمات الإنترنت والموبايل البنكي BM Online والتي تمكنك من التمتع بإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان أينما كنت وكذلك متابعة الحسابات والبطاقات بأنواعها والعديد من الخدمات منها فتح حساب إضافي / ربط ودائع / شراء شهادات ادخارعرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.