5 ملايين جنيه ‏لتوصيل مرافق 17 مدرسة في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، تقديم دعم قيمته 5 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لتوصيل المرافق لـ17 مدرسة من المدارس الجاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد في إطار التعاون والتنسيق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء مهندس يسري سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023

توصيل مرافق 17 مدرسة

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفى، تقديم دعم قيمته 5 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لتوصيل المرافق لعدد 17 من المدارس الجاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتنسيق بين كل من المهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية للتنسيق مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية لوضع برنامج عمل وخطة بأولويات المدارس التي في حاجة إلى توصيل المرافق لها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

المدارس المقرر توصيل المرافق لها

ومن جانبه اوضح المهندس هشام عطية، مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالدقهلية أن المدارس التي تم تحديدها لتوصيل المرافق لها تشمل مدرسة المنصورة الرسمية للغات1، والمدرسة المتميزة للغات 2 ، ومدرسة طلعت حرب الابتدائية بالمنصورة، ومدرسة عمر بن عبد العزيز أ، ومدرسة عبده حمد تعليم أساسي، ومدرسة منشأة بسنديلة، ومدرسة السعدية القبلية ت. أ بمركز بلقاس ومدرسة دكرنس الرسمية للغات بدكرنس، ومدرسة بن تميم، ومدرسة حامد محمد يون، ومدرسة طلعت سليمان بمركز المنزلة، ومدرسة محمد حامد الخولي الرسمية، ومدرسة مجدي عبدالخالق، ومدرسة التربية الفكرية ومدرسة يوسف هلال بمركز ميت غمر، ومدرسة ميت غراب بمركز السنبلاوين ومدرسة مايسه سنبل الرسمية للغات بأجا.

وأضاف مدير عام الهيئة بالدقهلية أنه تقرر ايضا توصيل المرافق لمدرسة فكري إسماعيل عبدالرحمن بقرية الحجايزة بمركز السنبلاوين من خلال المشاركة المجتمعية، وذلك على نفقة مصطفى الجندي عضو مجلس النواب السابق، وذلك لتشغيل المدرسة والاستفادة منها في العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار دعم المشاركات المجتمعية لأبناء الدقهلية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.