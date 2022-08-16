بدون ذراعين وساقين.. «رضا» يحتفل بحصوله على ليسانس الآداب: بحلم أكون مذيع مشهور

احتفل رضا حسن ابن المنوفية بحصوله على ليسانس كلية الآداب قسم إعلام بجامعة المنوفية، وذلك بعد التغلب على التحديات والصعوبات التي واجهته طوال فترة الدراسة على مدار 16 عاما، فبعد ولادته دون ذراعيه وقدميه ليكون من ذوى الإعاقة، لكنه قرر تحدي الصعاب وإثبات أن الإرادة دائما تكون هي أكبر سلاح للنجاح والتفوق في الحياة.

وقال رضا أحمد حسن 24 سنة، إنه نجح في الحصول على ليسانس كلية الآداب قسم إعلام تخصص إذاعة وتلفزيون بجامعة المنوفية، بعد معاناة على مدار سنوات الدراسة، مشيرا إلى أنه سعيد بحصوله على المؤهل النهائي واحتقل مع أسرته وأصدقاءه بالحصول على الليسانس.

ولادة دون ذراعين وساقين

وأوضح، أن قصة كفاحه تتلخص في أنه ولد دون ذراعيه وقدميه ولكنه عزم على ممارسة حياته الطبيعية من خلال التعليم وممارسة حياته الطبيعية بالكرسي الكهربائي.

معاناة رضا حسن في الكلية

وتابع رضا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أصعب الأمور التي واجهته أثناء دراسته في الكلية كانت تتمثل في المواصلات وصعوبة التنقل إلى الكلية، مشيرا أن هذه المشكلة واجهته في العام الأول فقط وبعدها تأقلم علي الوضع، موجها الشكر لكل أستاذته في الجامعة لمساعدتهم له، مشيرا إلى أنه لم يرسب في أي عام خلال فترة دراسته منذ الابتدائي.

حلم رضا يكون مذيع مشهور

وأكد ابن المنوفية الحاصل على ليسانس آداب قسم إعلام، أنه يتمنى الحصول على فرصة في إحدى القنوات لتقديم البرامج التلفزيونية لإيصال صوت الغلابة الذين يعانون في الحياة قائلا: «نفسي أكون مذيع مشهور وساعتها هوصل صوت الغلابة للمسئولين لحل جميع مشاكلهم».