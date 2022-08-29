تسهيل قدوم المصريين لأداء العمرة عبر التأشيرات السياحية والتجارية

سهلت حكومة المملكة العربية السعودية إجراءات قدوم المعتمرين المصريين لأداء العمرة خلال موسم العام الجاري 1444هـ لتشمل التأشيرات المتاح للحاصلين عليها تأدية العمرة: تأشيرات الزيارات العائلية، والزيارات الشخصية، والتأشيرات السياحية، والتأشيرات التجارية، وغيرها من الأنواع.

ويمكن للمواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية القدوم لتأدية نسك العمرة من خلال الحصول على تأشيرة العمرة واختيار باقة الخدمات عبر منصة "مقام" على الرابط: https://maqam.gds.haj.gov.sa/، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر البوابة المصرية للعمرة، وبالتقديم عن طريق وكالات السياحة المحليّة معتمدة في جمهورية مصر، علاوة على الحصول على تأشيرة زيارة عائلية لأقاربهم المقيمين في المملكة العربية السعودية أو بتأشيرة زيارة شخصية لأحد المواطنين السعوديين عبر موقع وزارة الخارجية السعودية.

كما تتيح الأنظمة في المملكة العربية السعودية للمصريين الحاصلين على التأشيرات بكافة أنواعها لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي "شنغن"، وكذلك للمصريين القادمين من عدد من الدول حول العالم ضمن 49 دولة، كما يمكن إصدار تأشيرات العمرة مباشرةً عن طريق المنصة التأشيرات الوطنية الموحدة، عبر الرابط: https://visa.mofa.gov.sa/ .

وتُلزم وزار السياحة والأثار في جمهورية مصر كافة الشركات السياحية المصرح لها بتنفيذ برامج العمرة بالتأكد من حصول المعتمرين القادمين من مصر بالتأكد من الحصول على جرعات اللقاح اللازم، وحجز تذاكر سفر مؤكدة للذهاب والإياب، وعدم تفويج المعتمرين إلى موانئ السفر قبل الموعد المحدد والمدرج على البوابة بأكثر من 4 ساعات، وضرورة إنهاء إجراءات السفر قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كافي.

يُذكر أن خيارات الانتقال من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة متنوعة، وتشمل: (حجز مقعد في قطار الحرمين السريع، استعمال الباصات، ركوب سيارات الأجرة، استخدام تطبيقات التنقل المرخصة في المملكة، استئجار سيارة خاصة).