كشف حساب للإدارة الطبية بجامعة طنطا خلال عام.. إجراء 152 عملية وصرف 10034 روشتة

استعرض الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، تقريرًا حول الخدمات التي تقدمها الإدارة الطبية بمجمع سبرباي لطلاب الجامعة، في إطار حرص الجامعة على تطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية المقدمة لطلابها.

وتابع نائب رئيس جامعة طنطا، تزويد الإدارة الطبية بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة وبفريق طبي على أعلى درجة من الكفاءة، لتقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية للطلاب الجامعة وتحويل الحالات التي تستدعى تحاليل طبية أو فحوصات إلى المستشفيات الجامعية بطنطا.

الكشف على الطلاب الجدد

تضمن التقرير عرضا تفصيليا عن أعداد الطلاب المترددين على الإدارة الطبية خلال الفترة من 30 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2022، إذ استقبلت العيادات نحو 17118 طالبًا في 2021 مقابل 11115 طالبا فى 2020، كما تم صرف 10034 روشتة دواء مقابل 7254 في 2020، كما تم إجراء 152 عملية مقابل 72.

وأشار التقرير، إلى إجراء 30363 كشفًا طبيًا للطلاب الجدد بجامعة طنطا وطلاب المدن الجامعية وطلاب كلية التربية الرياضية، مقابل 26625 كشفًا طبيًا في 2020، كما أشار التقرير إلى زيادة إجمالي مصروفات الخدمات الطبية المقدمة للطلاب خلال عام 2021 لتصبح 17532461.5 مقارنة ب 9406363.2 في عام 2020.

خطة عمل الإدارة الطبية

وناقش «حسين»، خطة عمل الإدارة الطبية للعام الحالي التي عرضها الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، إذ تستقبل حاليا الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة والقدامى لإجراء الكشف الطبي للتسكين بالمدن الجامعية، مؤكدًا الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء إجراء الكشف الطبي، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.