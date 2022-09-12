إصابة 4 أشخاص في حادث على كوبري الساحل.. «العربيات دخلت في بعض»

شهد كوبري الساحل، حادث سير مروري مروع، بتصادم 3 سيارات بسبب سير سيارة منهم عكس الاتجاه؛ مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بالواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق يفيد بوقوع حادث سير مروري لتصادم 3 سيارات بدائرة قسم شرطة الساحل «أعلى كوبري الساحل».

الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية عقب تلقي البلاغ بالحادث إلى مكان الواقعة مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، فضلا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

وبعمل التحريات الأولية والفحص وسؤال شهود العيان تبين أن سيارة من الـ3 كانت تسير عكس الاتجاه مما أدى لوقوع الحادث الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة وتم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

أخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.