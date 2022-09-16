انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالبحيرة.. وأعداد الضحايا قيد الحصر

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي انقلاب سيارة ميكروباص في نطاق مركز أبو حمص بالبحيرة، قبل قليل، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الركاب، جار حصرهم.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الزراعي، بنطاق المركز، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

الدفع بعدد من سيارت الإسعاف إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف لنقل الجثث إلى مستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص العام، وحرر محضر بالواقعة.