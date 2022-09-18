مصرع عاملين دهسا أسفل عجلات لودر في جرجا بسوهاج

لقي عاملان مصرعهما صدمهما لودر أثناء العمل بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بمصرع عاملين

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بمصرع عاملين اصطدم بهما لودر أثناء العمل بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم التحفظ على اللودر محل الحادث، ونقل الجثتين للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، وقادها المقدم أحمد عبدالرؤف، مفتش مباحث المركز، اصطدام لودر بعاملين في دائرة المركز، ما نتج عنه مصرع «م. م. م» و«ت. ح. ع»، يقيمان بناحية قرية جهينة الغربية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

الكشف الطبي على العاملين

وتم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين، تمهيدا لاستخراج التصريح بالدفن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على جهة التحقيق المختصة.