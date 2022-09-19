رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت جامعة الأزهر، رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، بعد غلق باب التنسيق الجمعة الماضي، ويمكن للطلاب متابعة نتائجهم فور الإعلان عنها حتى يتثنى لهم معرفة الكلية التي تم ترشيحهم إليها لبدء مرحلة التقديم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وبوابة «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.

الدفع الإلكتروني وسداد المصروفات لكليات جامعة الأزهر

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

ويمكن للطلاب الحصول على ترشيحهم من خلال رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، حيث تُعلن النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكتروني وبوابة مصر الرقمية، ويتوقع الإعلان عنها خلال ساعات.

المستندات الرسمية للتقديم في كليات الأزهر 2022

ويستطيع الطلاب فور ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، التقدم بأوراق الالتحاق بالكليات الأزهرية المختلفة والمستندات الرسمية وفق المعمول به في السنوات الماضية، وهي كما يلي:

1- تقديم ورقة الترشح التي تعلن من خلال رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 فور ظهورها.

2- تقديم 4 صور من شهادة الثانوية.

3- تقديم شهادة ميلاد أصلية.

4- تقديم 6 صور من بطاقة الرقم القومي إضافة لبطاقة ولي الأمر.

5- تقديم 8 صور مقاس 4*6 يكتب عليها اسم الطالب.

6- بالنسبة للذكور يتم تقديم استمارة 2 جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشرطة التابع له الطالب.

يذكر أنّ جامعة الأزهر تستعد خلال ساعات لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية، للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022.