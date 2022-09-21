المنظمة العالمية للملكية الفكرية: فخورون باستراتيجية مصر الوطنية

قال دارين تانك المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إنَّ حقوق الملكية الفكرية يجب أن تكون رمزًا وأساسًا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى الأبعاد والإمكانيات المختلفة للملكية الفكرية وإمكانية طرحها للمصريين والجميع حول العالم مع الأخذ في الاعتبار النظام البيئي.

كل القطاعات يجب أن تساعد على وضع بيئة قوية وداعمة

وأكّد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، خلال كلمته بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية الرئيس عبدلفتاح السيسي، ضرورة تقديم الدعم للباحثين والجهات القضائية والجهات المعنية والوزارات، متابعًا أنَّ ذلك سيكون متاحًا حال توفير استراتيجية وطنية متماسكة تأخذ في طياتها كل الجهات المعنية، مبينًا أنَّ كل القطاعات لابد أن تساعد على وضع نظام وبيئة قوية وداعمة، معبرًا عن فخره برؤية مصر وهي تطلق الاستراتيجية الأولى من نوعها.

أهمية الملكية الفكرية في الدول النامية

وأضاف أنَّ مصر ينضم لها عددًا من الدول النامية الأخرى، التي تبذل مجهودات في هذا الصدد مثل فيتنام، مبينًا أنَّ هناك بعض من الدول النامية والأقل نموًا تنظر لأهمية الملكية الفكرية كونها أحد الأذرع، لافتًا إلى أنَّ مصر يوجد بها عدد من الممثلين والعلماء يستطيعون الانتقال بأفكارهم عبر الدول المختلفة وهي خطوة غير مسبوقة بمصر.