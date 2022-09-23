معرض لمستلزمات المدارس والأسرة في السويس.. تخفيضات تصل لنصف الثمن

نظمت جمعية تنمية المجتمع برئاسة محمد محسب بقرية العمدة بمحافظة السويس، ضمن قافلة «بشاير الخير»، معرضًا لمستلزمات المدارس والأسرة المصرية، افتتحته الدكتورة أميمة رفعت عبد العال، وكيل التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس وسط إقبال من الأهالي.

وكيل التضامن: الجمعيات تتسابق على فعل الخير

أكدت الدكتورة أميمة رفعت عبد العال وكيل وزارة التضامن بالسويس لـ«الوطن»، أن اللافت للنظر أن الجمعيات الأهلية في محافظة تتسابق على فعل الخير في مختلف المجالات مشيرة إلى أن المعرض يضم مستلزمات المدارس والأسرة بأسعار مخفضة جداً والخصومات تصل إلى 50%.

جمعية تنمية المجتمع تقدم خدمات متميزة

وأضافت رفعت أن جمعية تنمية المجتمع بقرية العمدة بمحافظة السويس تقدم نشاطاً وخدمات متميزة من خلال «الوحدة، الحضانة، الأسر المنتجة، فصل محو الأمية»، وذلك يشعرني بالفخر والتفاؤل أن جمعيات تنمية المجتمع تعمل من أجل المجتمع بكل قوة وتفان.

محسب: نعمل منذ 3 شهور فقط

قال محمد محسب، منظم المعرض ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية العمدة، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس لـ«الوطن»: «نعد لمختلف الفعاليات قبل انطلاقها وعرضها، منذ 3 شهور والجمعية تشهد نشاطاً ملحوظاً، المعرض يشهد تخفيضات تصل إلى 50 %، وقد لبينا فيه طلبات أهالينا في مجتمع قرية العمدة، حيث يتضمن المعرض مستلزمات المدارس ومستلزمت الأسرة، الكوتشي يبدأ بسعر 45 جنيها، وتيشيرت المدرة أيضاً 45 جنيها، الكوتشي المستورد الماركة 200 جنيه، شورت أطفال 5 جنيهات، زجاجة مياه 5 جنيهات».