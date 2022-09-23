 إنقاذ حياة سيدة تعاني من نزيف حاد ومشيمة متقدمة بالسويس العام   

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، أن الفريق الطبي بمستشفى السويس العام اليوم الجمعة، نجح في إنقاذ حياة سيدة تعاني من نزيف حاد ناتج عن مشيمة متقدمة، والتصاقات بجدار الرحم والمثانة بعد تحويلها من أحد المستشفيات الخاصة بالسويس.

إجراء فحوصات طبية لسيدة تعاني من نزيف حاد

وفور استقبال السيدة تم إجراء لها بعد الفحوصات الأولية، وتم تجهيز غرفة العمليات واستقبل الفريق الطبي بقيادة الأستاذ الدكتور تامر صلاح مدرس النساء والتوليد جامعة الأزهر، والدكتورة نجاة هنداوى استشاري النساء والتوليد، باستئصال المشيمة بنجاح وتم وضع السيدة تحت الرعاية الطبية بمستشفى السويس العام لحين تماثلها للشفاء، حسبما ذكرت المديرية في بيان لها.

إجراء منظار لحالة ارتجاع

كما أجرت مستشفى السويس العام، إجراء منظار عاجل لسيدة تبلغ من العمر 55 عاماً، وصلت للمستشفى إثر معاناة من قئ دموي وآلام شديدة في البطن وارتجاع المرئ والتهابات شديدة بالمعدة والمريء.