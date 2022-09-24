ضبط شخص لقيادته سيارة برعونة في محور مروري بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بتعريض سلامته وحياة الآخرين للخطر، بقيادة سيارته برعونة على أحد المحاور المرورية، ما تسبب في تعطيل حركة المرور.

وتبين ظهور علامات على تناوله مواد كحولية، وعُثر بالسيارة قيادته على «عدد 2 دفتر أوراق لف سجائر (بفرة) - أداة خاصة لتعاطي مخدر الأيس - عقار طبي مجهول».

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.