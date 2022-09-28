أستاذ لعلوم النانو: العالم لديه حلول للتغيرات المناخية ويتبقى التنفيذ

قال الدكتور جمعة سند، أستاذ الكيمياء وعلوم النانو بكلية العلوم جامعة الأزهر، إن العالم أجمع سيعاني من ندرة المياه، وهو ما يدفعه إلى البحث السريع عن حلول بديلة، كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه الناتجة عن مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي والصرف الصناعي، منوهًا عن إمكانية استخدامها في الزراعة.

السلوكيات الضارة بالبيئة سيعاني منها العالم أجمع

وشدد «سند»، في حوار مع برنامج «مصر جميلة» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، على ضرورة أن تتضمن معالجة المياه، من خلال التخلص من المواد التي بها، سواء كانت صبغات أو معادن أو أي ملوثات موجودة داخل المياه، لافتاً إلى أن العالم أجمع الآن في مركب واحد، وأي سلوكيات خاطئة تضر بالمناخ أو البيئة، سيعاني منه الجميع.

دور هام للمواطن في الحد من تلوث البيئة

وأكد على ضرورة التكاتف بين الجميع للحفاظ على البيئة، مشيراً إلى ضرورة أن يحرص المواطن العادي على عدم استخدام المنتجات البلاستيكية التي تمكث فترة طويلة لكي تتحلل، واستبدالها بالأكياس الورقية المصنوعة من مصادر نباتية وسهلة التحلل، وكذلك الحفاظ على المياه النظيفة، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، لافتاً إلى أن عزل المياه الناتجة عن غسيل الملابس عن مياه الصرف العادية تجعلها اكثر سهولة في المعالجة.

التخلص الآمن من المخلفات الزراعية

واستطرد أنه يمكن للمزارعين التخلص من المخلفات الزراعية وقش الأرز، بعيداً عن حرقها، والذي يعمل على زيادة الاحتباس الحراري، وبالتالي يؤثر بالسلب على المناخ، مؤكداً على دور مصر الريادي في التنمية المحلية داخل مصر، والدور السياسي على مستوى العالم، حيث أنها تسير بخطوات ثابتة في مجال الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.