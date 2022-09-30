تنسيق كليات ومعاهد شهادة تجاري خمس سنوات لعام 2022.. 65% الحد الأدنى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا بتنسيق كليات ومعاهد شهادة تجاري خمس سنوات لعام 2022، موضحة أنه يمكن الحصول على نتيجة التنسيق من الموقع الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري.

ويمكن الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2022 من موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق كليات ومعاهد شهادة تجاري خمس سنوات لعام 2022

تجارة السويس 94.10

تجارة انتساب موجه السويس 93.40

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 93.20

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 92.80

تجارة عين شمس 91.40

تجارة انتساب موجه عين شمس 90.70

تجارة جنوب الوادي 90.66

تجارة سوهاج 90.44

تجارة بور سعيد 89.50

تجارة بني سويف 89.33

تجارة بنها 88.90

تجارة انتساب موجه سوهاج 88.66

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 88.66

تجارة أسيوط 88.39

تجارة القاهرة 88.39

تجارة أسوان 88.33

تجارة انتساب موجه بنها 88.22

تجارة العريش 88.00

تجارة انتساب موجه القاهرة 87.80

تجارة انتساب موجه أسوان 87.61

تجارة انتساب موجه أسيوط 87.60

تجارة انتساب موجه بني سويف 87.56

تجارة مدينة السادات 87.56

تجارة انتساب موجه العريش 87.39

تجارة المنوفية بشبين الكوم 87.30

تجارة وإدارة أعمال حلوان 87.10

تجارة الإسكندرية 86.94

تجارة الزقازيق 86.78

تربية حلوان 86.72

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 86.68

تجارة انتساب موجه بور سعيد 86.66

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 86.60

تجارة المنصورة 86.50

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 86.44

تجارة دمنهور 86.35

تجارة طنطا 86.33

تجارة دمياط 86.28

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 86.22

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 86.17

تجارة انتساب موجه الزقازيق 86.11

تجارة كفر الشيخ 86.10

تجارة انتساب موجه المنصورة 86.00

تجارة انتساب موجه دمنهور 85.94

تجارة انتساب موجه دمياط 85.89

تجارة انتساب موجه طنطا 85.83

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 85.80

تربية نوعية دمياط 85.72

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 85.56

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 85.56

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 85.56

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 85.50

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 83.56

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات) 83.44

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم) 83.28

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 83.00

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج 82.72

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث 81.56

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 81.50

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 81.00

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 80.88

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية 80.83

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية 80.78

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة 80.78

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 80.78

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 80.77

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية) 80.28

العالي سياحة وفنادق الغردقة 80.22

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 80.10

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر 79.89

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف 79.88

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 79.86

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 79.83

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 79.50

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية) 79.20

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث 78.78

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 78.55

عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 78.40

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث 78.33

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 78.06

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة 78.00

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 77.94

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 77.94

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 77.60

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة 77.44

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 77.22

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة 77.06

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر 76.83

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 76.83

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم 76.72

الفراعنة العالي إدارة أعمال 76.55

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 76.39

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 76.22

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر 76.22

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة نظم) 75.64

65% الحد الأدنى لتنسيق كليات ومعاهد شهادة تجاري خمس سنوات

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) 75.55

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة 75.20

حقوق سوهاج 75.00

حقوق الإسكندرية 75.00

حقوق القاهرة 75.00

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية 75.00

حقوق كفر الشيخ 75.00

حقوق بنها 75.00

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 74.00

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 72.89

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات 70.83

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 68.56

العالي حاسبات ونظم تجمع أول 68.28

نظم معلومات إدارية قطامية 65.00