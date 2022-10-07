إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا.. انقلاب وتصادم 3 «تروسيكلات»

أصيب 6 أشخاص، إثر وقوع حوادث تصادم وانقلاب كان العامل المشترك فيها هو «التروسيكل» في مركزي سمالوط ومغاغة بشمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

انقلاب «تروسيكل» بطريق بني غني في سمالوط

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب «تروسيكل» بدون لوحات معدنية بطريق قرية بني غني التابعة لمركز سمالوط، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة كل من: محمود إبراهيم، 20 عاما، سائق، سميحة إدريس، 65 عاما، سعدية رمضان، 60 عاما، ربتي منزل، ويقيمون جميعا بقرية شوشة، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين اشتباه كسور بالذارعين والعمود الفقري، وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

تصادم «تروسيكلين» في مركز مغاغة

وتلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، باصطدام تروسيكل بآخر، بدون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي «مصر– أسوان» أمام قرية ميانة التابعة للمركز، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة كل من: نور عبدالرحمن، 36 عاما، مزارع، ونجله محمود 8 أعوام، ومروة مصطفى، 23 عاما، ربة منزل، ويقيمون بعزبة الحلاجة بمركز مغاغة، وجرى نقلهم إلى المستشفى العام، وتنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات بأنحاء الجسم.

تحررت المحاضر اللازمة وجرى التحفظ على التروسيكلات تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لتسيير الحركة بالطريق.