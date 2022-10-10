مصادرة الهواتف من طلاب بمدارس الإسكندرية.. وتسليمه بمحضر لـ«ولي الأمر»

بدأت مدارس الإسكندرية في مصادرة الهواتف الذكية من الطلاب أثناء اليوم الدراسي بناء على التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنع استخدام الجوال داخل الأبنة التعليمية حتى نهاية العام الدراسي مع تسليمه بمحضر لولي أمر الطالب.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن مدارس الإسكندرية تنفذ قرار وزارة التربية والتعليم من أجل المحافظة على تركيز الطلاب خلال اليوم الدراسي.

الهاتف التقليدي متاح للطلبة لمطمئنة أولياء الأمور فقط

وأضاف أبو زيد لـ«الوطن»، أن القرار لا يمكن التراجع عنه، لكن يمكن الاستعاضة عنه بهاتف تقليدي للاطمئنان على الطلاب، أو تواجد الهاتف مع الطالب شرط أن يكون مغلقًا طوال اليوم الدراسي وفتحه عقب الانتهاء.

وأكد أن تعليم الإسكندرية تهتم بكل ما يزيد من قدرات الطلاب الاستيعابية واستمرار العملية التعليمية بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أن القرارات هدفها خلق مناخ جيد للتعلم.

التعليم تمنع استخدام الهواتف في المدارس

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظرت استخدام الهاتف المحمول نهائيًا أثناء اليوم الدراسي داخل المدارس، لكل من الطلاب والمعلمين، مؤكدة توقيع العقوبات على المخالفين، ما تبعها تشديد على جميع الطلاب بعدم إحضار التليفون المحمول إلى المدرسة نهائية خلال العام الدراسي الجديد.