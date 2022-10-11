ضبط عامل ضرب معلما بالبدرشين.. «منعه من دخول المدرسة في فسخة الطالبات»

ألقى رجال الشرطة في البدرشين القبض على عامل، لاعتدائه على مدرس منعه من دخول المدرسة أثناء فسحة الطالبات بفناء إحدى المدارس، وأٌخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز، سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، يفيد تلقيه بلاغ من مدرس 52 سنة، مقيم في زاویة دهشور مصاب «بسحجه بالأنف»، بتضرره من عامل 20 سنة، ومقيم بمزغونة «طالب سابق بالمدرسة»، لقيامه بمحاولة دخول المدرسة أثناء فسحه الطالبات، وعند منعه قام بالتعدي عليه بالضرب.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، برئاسة العميد محمد مختار رئيس قطاع مباحث جنوب الجيزة، وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

العقوبة المنتظرة

وعن العقوبة المنتظرة، قال محمد جمال المحامي بالنقض، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إنه طبقًا للقانون المصري، فإن عقوبة التشاجر في حال عدم التصالح بين الطرفين، الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تتجاوزالـ300 جنيه، وتزيد العقوبة في حالة إحداث عاهة مستديمة، وتصل إلى 10 سنوات.