تسليم 50 عقد تخصيص أراض في تجمع «النهايات» التنموي برأس سدر

سلم اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 50 عقد تخصيص أراض ومنازل للمستحقين بالتجمع التنموي السكني الزراعي في منطقة النهابات التابعة لمدينة رأس سدر، وذلك طبقاً للشروط والضوابط الخاصة بالمحافظة، بحضور علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة من مدير المديريات والإدارات المعنية.

وقال السكرتير العام، إن التجمعات التنموية السكنية الزراعية بداية حقيقية للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية على أرض المحافظة، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية بكافة مدن المحافظة، وتصدير الفائض للخارج لكون الزراعة على أرض المحافظة تعد «أورجانيك» لعدم استخدام الأسمدة والمبيدات المختلفة.

طرق اختيار أماكن التجمعات

وأكد أنه جرى اختيار مواقع التجمعات التنموية بعناية تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك بعد إجراء كافة الاختبارات وتحليل نوع التربة ودرجة خصوبتها، ومدى توافر المياه بها، مؤكدا أنه جرى تجهيز الآبار وطلمبات رفع المياه لتكون جاهزة على توصيل شبكة الري مباشرة والبدء في الزراعة.

وأوضح السكرتير العام أنه جرى إنشاء 7 تجمعات تنموية زراعية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن المشروع الرئاسي زراعة مليون ونصف فدان بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وجرى إنشاء محطة معالجة، ومحطة تحلية مياه بكل تجمع، وتقدمه الدولة للمواطن بسعر مدعم، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية لكل مواطن نحو مليون و700 ألف، وتسلمه الدولة للمواطن بـ 800 ألف فقط وبنظام التقسيط، وذلك بهدف دعم المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم.

4 تجمعات في رأس سدر

ومن جانبه، قال المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه يوجد بالمدينة 4 تجمعات تنموية إحداها بوادي الحمة والآخر بوادي السحيمي وأبو جعدة والنهايات.

وأوضح رئيس المدينة أنه جرى تشطيب المنازل على أعلى مستوى، وتبلغ مساحة المنزل 200 متر مربع، جرى البناء على 120 مترا و80 متر حوش، ويتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.