تنسيق مدارس ستيم 2022 لكليات العلوم بالجامعات المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق كلية العلوم في عدد من الجامعات منها جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان والزقازيق والفيوم والمنوفية، لطلاب مدارس «ستيم» مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الجامعي 2022-2023، موضحة أنه يمكن الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق مدارس «ستيم» لكليات العلوم 2022

- كلية العلوم جامعة القاهرة 558.81 درجة.

- كلية العلوم جامعة عين شمس 550.03 درجة.

- كلية العلوم جامعة حلوان 541.88 درجة.

علوم بنات عين شمس 539.79 درجة.

- كلية العلوم جامعة الزقازيق 533.87 درجة.

- كلية العلوم جامعة بنها 531.5 درجة.

- كلية العلوم جامعة القاهرة رياضة 530.78 درجة.

- كلية العلوم جامعة الفيوم 526.76 درجة.

- كلية العلوم جامعة المنوفية بشبين الكوم 526.73 درجة.

- كلية العلوم جامعة عين شمس رياضة 525.3 درجة.

- كلية العلوم جامعة جنوب الوادي رياضة 521.59 درجة.

- كلية العلوم جامعة الإسكندرية 520.79 درجة.

- كلية العلوم جامعة حلوان رياضة 517.87 درجة.

- كلية العلوم جامعة المنصورة 516.98 درجة.

- كلية العلوم جامعة طنطا 515.29 درجة.

- كلية العلوم جامعة كفر الشيخ 513.63 درجة.

- كلية العلوم جامعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 511.57 درجة.

- كلية العلوم جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 511.39 درجة.

- كلية العلوم جامعة السويس 507.12 درجة.

- كلية العلوم جامعة بور سعيد 506.88 درجة.

- كلية العلوم جامعة بنها رياضة 505.82 درجة.

- كلية العلوم جامعة الفيوم رياضة 501.34 درجة.

علوم بنات عين شمس رياضة 500.14 درجة.

- كلية العلوم جامعة بني سويف 485.18 درجة.

- كلية العلوم جامعة الوادي الجديد 468.99 درجة.