بزيادة 300 جنيه.. بدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

بدأت ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد، وأيضا منافذ شركة فوري، صباح اليوم، في صرف معاشات شهر نوفمبر 2022، لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن بزيادة 300 جنيه على كل معاش، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منحة استثنائية تقدر بـ300 جنيه مستمرة مع المعاش

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ300 جنيه مستمرة مع المعاش وغير محددة المدة، موضحا أن هذه المنحة تعادل 30% من قيمة معاشات بعض المستحقين والتي تساوي 1000 جنيه، بخلاف زيادة الـ13% والتى حصل عليها أصحاب المعاشات، في شهر أبريل الماضي 2022.

31.5 مليار جنيه قيمة منحة أصحاب المعاشات

ولفت عوض، وفق تقرير صادر عن الهيئة، إلى أن هناك أكثر من 10 ملايين مستحق معاش في مصر، 10.7 مليون، يحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، بخلاف الزيادة الجديدة «المنحة» والتى قدرت بـ 31.5 مليار جنيه.

وأكدت التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمواطن تحويل المعاش على المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، حيث يتوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم هاتفه، ويقدم طلب للفرع بفتح محفظة إلكترونية.

بنك ناصر يوجه بتغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر

من جانبه أصدر بنك ناصر الاجتماعى تعليمات لمختلف الفروع للفروع ، بتغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر، لافتا إلى أنه تم اتاحة خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ بيع، ومعتمدة في جميع محافظات مصر، بخلاف فروع «فوري بلس» على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من فروع البنك المختلفة المنتشرة في كافة محافظات مصر .