مواعيد السجل المدني.. وخطوات الحصول على الخدمات «أون لاين»

نظرا للخدمات العديدة التي تقدمها مكاتب السجل المدني في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كشف قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية المواعيد الخاصة بعمل السجل المدني، من أجل تسهيل كل الطرق على المواطنين الراغبين في قضاء مصالحهم داخل السجل.

وكشفت الأحوال المدنية من خلال موقعها الرسمي عن جميع المواعيد الخاصة للعمل على مدار اليوم، وطوال أيام الأسبوع، لذا ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد عمل السجل المدني ومواعيد العطلات الرسمية، وذلك في إطار الخدمات الخدمية على مدار اليوم.

مواعيد عمل السجل المدني

وجاءت مواعيد عمل السجل المدني كما يلي:

- تبدأ مواعيد العمل لمدة 5 أيام أسبوعيا من الأحد حتى الخميس، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

- الإجازات الأسبوعية للسجل المدني يومي الجمعة والسبت، أي وفقا لجميع العطلات الأسبوعية في الدولة.

ومن جانبه، أشار الموقع الرسمي للأحوال المدنية، إلى أن هناك مكاتب تعمل خلال الفترة المسائية في عدد من المدن والمحافظات، إذ يبدأ عملها من الساعة الواحدة ظهرًا، وهي:

«الزيتون- مدينة نصر1- حي المعاد- القاهرة الجديدة1 - حدائق القبة- العجوزة- حي السفارات فى مدينة نصر - سيدي براني في الساحل الشمالي - شبرا - الحوامدية - قليوب - الدراسة - قصر النيل - الوايلي».

وتلتزم مكاتب السجل المدني بجميع الإجازات الرسمية في الدولة سواء كانت إجازات قومية أو دينية أو وطنية، وذلك وفقًا للقانون العمل المصري.

خدمات السجل المدني

- استخراج بطاقة الرقم القومى.

- بدل تالف للبطاقة.

- بدل فاقد للبطاقة.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- شهادة وفاة مميكنة.

خطوات الحصول على خدمات السجل المدني «أون لاين»

- من خلال مصر الرقمية.

- تسجيل البيانات المطلوبة.

- إدخال رقم الموبايل.

- اختر خدمات السجل المدني.