صاحب مصنع أحذية رياضية: منتجنا مكتوب عليه «صنع في مصر»

قال عبدالحليم الغرباوي، صاحب مصنع الغرباوي لصناعة الأحذية الرياضية، إنّ الشباب بدأ يطور نفسه ومشروعاته تماشيا مع التطور الذي تشهده الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي: «قبل عام 2018 كانت السوق المصرية تعتمد بشكل كامل على الاستيراد، ولكننا بدأنا خطوة من خلال التجميع، ولم يكن ذلك حلمنا بالطبع، إذ أننا كنا نستهدف تصنيع المنتج بالكامل».

وأضاف الغرباوي، في كلمته، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الحمد لله أننا حققنا هذا الأمر، ففي أكتوبر 2022 فتحنا مصنعنا بالمنطقة الصناعية، وأقول إننا نصنع منتجا مصريا كاملا بأيادٍ مصرية مكتوب عليها صنع في مصر، وهدفنا في الفترة المقبلة هو التصدير، وأشكر مبادرة ابدأ على دعمنا».