القبض على مضطرب نفسيا بعد تداول فيديو لاقتحامه مدرسة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو متداول على «فيس بوك»، بعنوان «مريض نفسي يروع التلاميذ في مدرسة بقرية نكلا العنب في البحيرة»، مدعومًا ببعض الصور يظهر خلالها أحد الأشخاص دون ملابس من الجزء العلوي من جسده، في فناء إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة.

وتبين من الفحص صحة الواقعة، وذكرت التحريات أنّ الشخص الظاهر بالصور، مضطرب عقليا، ويقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود في البحيرة.

المتهم مضطرب عقليا

وباستدعاء مدير المدرسة، قرر أنه بتاريخ 18/10/2022 دخل الشخص المدرسة بالحالة المشار إليها، وتدخل وبعض المدرسين وأخرجوه من فناء المدرسة خشية تعرض الطلبة للأدى، دون الإبلاغ، لأن المذكور مضطرب عقليا ومعلوم لديهم، وضبط الشخص حال وجوده في أحد الشوارع دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة.

وبالعرض على النيابة، قرّرت إخلاء سبيله عقب أخذ التعهد على أهله بإيداعه في إحدى دور الصحة النفسية، واتخذت الإجراءات القانونية.