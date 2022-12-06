الرئيس الأرميني يؤكد اهتمام بلاده بتنمية العلاقات الثنائية مع مصر

أكد الرئيس الأرميني، فاهاجن خاتشاتوريان، اهتمام بلاده بتنمية العلاقات الثنائية مع مصر وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال تقديم سيريناد محمد جميل، سفير مصر لدى جمهورية أرمينيا، أوراق اعتمادها إلى الرئيس الأرميني، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية الأرمينية.

تهنئة مصر بقمة المناخ

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الرئيس الأرميني حرص على تقديم التهنئة على النجاح الكبير لمؤتمر المناخ COP27، مشيرًا إلى مشاركته في فعاليات القمة التي عقدت يومي 7 و8نوفمبر، مثنيًا على التنظيم المتميز لها.

سعادة بتولي المنصب في مصر

ومن جانبها، أعربت السفيرة سيريناد جميل عن سعادتها بتولي مهام عملها في أرمينيا في ضوء علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والأرميني، والعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

تطوير العلاقات بين البلدين

وأكدت أنها ستبذل قصارى جهودها للعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، وذلك من خلال تعزيز فرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية فى ضوء الإمكانات التي تتمتع بها البلدين.

وأعربت عن تقدير مصر لمشاركة السيد الرئيس «خاتشاتوريان» وإسهامه في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وشعبيهما.