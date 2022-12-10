القبض على مقاول هارب من 80 سنة سجنا و18 مليون جنيه غرامات

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول مقيم بمحافظة الشرقية) والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 76 حكم حبس جزئي «محاجر» بإجمالي مدد حبس بلغت 80 سنة وغرامات مالية بلغت (18,513,000مليون جنيه) حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

مخالفات الكهرباء

فيما أعلنت وزارة الداخلية انه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوي الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (447) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.