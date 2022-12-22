المؤبد لـ4 متهمين بخطف طفل وطلب فدية نصف مليون جنيه في البحيرة

قضت محكمة جنوب دمنهور «الدائرة الثالثة» ومقرها محكمة شمال دمنهور الجديدة، بالسجن المؤبد لأربعة أشخاص، وذلك لقيامهم بخطف طفل عمر 11 عاما يقيم بدائرة مركز الدلنجات أثناء اللهو أمام منزله وقاموا بإطلاق سراحه عقب تضييق الخناق من قبل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.

جاء ذلك برئاسة المستشار إبراهيم عبد الونيس قطب الطربلي، رئيسًا، وعضوية المستشارين شارل وديع كامل اسكاروس وحازم محمد عبد السلام اللمعي وأحمد مختار عبد الحي بودي، سكرتارية ، عبد الجليل خليفة.

وكانت نيابة جنوب دمنهور قد أحالت أربعة أشخاص لمحكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بالقيام بخطف طفل يبلغ من العمر 11 عاما.

تفاصيل ضبط المتهمين بخطف طفل في البحيرة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتعاون مع ضباط الأمن العام قد تمكنت من ضبط الخاطفين في واقعة طفل البحيرة المخطوف والمقيم في مدينة الدلنجات.

طلب فدية نصف مليون جنيه

يذكر أن الطفل تم خطفه من أمام منزله وطلب نصف مليون جنيه فدية ثم إطلاق سراحه بعد تضييق الخناق عليهم.

البداية عندما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات يفيد بتلقي بلاغ من أسرة الطفل باختفاء الطفل عمرو علاء وتلقي مكالمة هاتفية من الخاطفين يطلبون فدية نصف مليون جنيه.

ووجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق للبحث لتضييق الخناق على الخاطفين في مركز الدلنجات والمراكز القريبة.

وبسؤال عمرو النجار خال الطفل المدعو عمرو علاء الخشبي عمر 10 سنوات، أفاد أنه تلقى اتصالا تليفونيا من شخص يطلب منه دفع نصف مليون جنيه لإطلاق سراح الطفل.

وتمكن فريق البحث بالتعاون مع قطاع الأمن العام من معرفة أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص منهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية.

كما أشارت التحريات أنهم بيتوا النية لخطف الطفل لمرورهم بضائقة مالية، واستخدموا «توك توك» مملوك وقيادة أحدهم، ولدى استشعار المتهمين ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم، وخشية افتضاح أمرهم أطلقوا سراح الطفل المجني عليه أمام مدخل مدينة الدلنجات، وضبط المتهمون، واعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة وهي بندقية آلية، وفرد محلي وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار.