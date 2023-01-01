تفاصيل بروتوكولات التعاون بجامعة حلوان.. تطوير تعليم ومشروعات بحثية 

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن تفاصيل بروتوكولات التعاون التي وقعتها الجامعة مع عدد من الجامعات والهيئات والمؤسسات من أجل تعزيز التعاون المتبادل، موضحاً في بيان له، أن الجامعة حريصة على توثيق الصلة مع مختلف المؤسسات بما يأتي بالنفع على العملية التعليمية.

بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين

- توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ونقابة المحامين ووفقا للبرتوكول الموقع يتم تقديم الدورات التخصصية وبرامج الدراسات العليا المتخصصة في كافة فروع الملكية الفكرية للسادة المحامين لإتاحة المجال أمامهم في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي.

- توقيع برتوكول تعاون مشترك مع جهاز حماية المستهلك للدعم في كافة المجالات.

بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

- توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لتعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، حيث يتضمن البرتوكول العمل على تقديم واتاحة المنصة الرقمية للتشريعات والأحكام المصرية، وكذلك خدمة موسوعة التشريعات والاحكام المصرية والابلكيش موبيل لمدة ثلاث سنوات للسادة أعضاء هيئة التدريس، بالاضافة الى المنصة الفقهية التى تتضمن احدث الرسائل العلمية فى المجال القانونى والمساهمة فى انشاء مكتبة رقمية بكلية الحقوق.

- توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وجامعة النيل الأهلية بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين، التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك وتبادل أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه، تبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، البرامج الأكاديمية، البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، المشروعات البحثية المشتركة.

بروتوكول مع جامعة الجلالة الأهلية

- توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان وجامعة الجلالة الأهلية ويهدف البروتوكول إلى تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين، تطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك فى مجالات تبادل أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه، تبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الاولى - مرحلة الدراسات العليا).

أيضاً دعم البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، وكذلك المشروعات البحثية المشتركة، وتقديم الخبرة الإستشاريه في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى البرامج والدورات التدريبيه (التخطيط – التنفيذ- المشاركة)، إقامه وتنظيم والمشاركه في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، ويأتي توقيع البروتوكول بين الجانبين من أجل إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.