القبض على أحد الأشخاص بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، بحوزته 4 أحجبة لفك السحر، ومبلغ مالي عملات أجنبية، وتبين ممارسته أعمال الدجل والشعوذة، مدعيا قدرته على علاج ضحاياه، وقيامه بإنشاء مركز لعلاج المترددين عليه نظير مقابل مادي، واضطلاعه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واستخدامها في الترويج للمركز، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت البداية، بعد تداول على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص مقيم بسوهاج، بالإدعاء بوجود أعمال السحر بالمقابر بمحافظة سوهاج، والترويج لتنظيف المقابر من تلك الأعمال، ما أثار حالة من البلبلة بأوساط المواطنين.

ضبطت الأجهزة الأمنية المذكور، وعُثر بحوزته على 4 أحجبة لفك السحر مبلغ مالى «عملات أجنبية»، وتبين ممارسته أعمال الدجل والشعوذة، مدعيا قدرته على علاج ضحاياه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.