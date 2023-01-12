إصابة 9 أشخاص بتصادم ميكروباص بسيارة صيانة أعمدة الإنارة في الدقهلية

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، إثر تصادم سيارة ميكروباص محملة بالركاب بسيارة صيانة أعمدة الإنارة العامة تابعة لرئاسة مركز ومدينة أجا على طريق «المنصورة - ميت غمر» أمام قرية تلبنت بنطاق مركز أجا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بوقوع حادث تصادم على طريق «المنصورة – ميت غمر» بين سيارة ميكروباص بسيارة نقل على طريق المنصورة أجا أمام قرية تلبنت التابعة للمركز ووجود عدد من المصابين.

تصادم سيارتين علي طريق أجا اليوم

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص تحمل عدد من الركابـ وسيارة نقل «تابعة لرياسة مركز ومدينة أجا تعمل في صيانة أعمدة الإنارة العامة» مما تسبب في إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا لتقديم الإسعافات الطبية لهم.

رفع أثار حادث أجا اليوم

جرى رفع آثار الحادث بواسطة رئاسة مركز ومدينة أجا، وإعادة حركة المرور لما كانت عليه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.