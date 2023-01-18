فيلم «هاشتاج جوزني» مهدد بالخروج من دور العرض بسبب ضعف الإيرادات

حقق فيلم «هاشتاج جوزني»، إيرادات منخفضة خلال الفترة الأخيرة، حيث إنه احتل المرتبة الأخيرة منذ يوم الأربعاء الماضي، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، حيث يدور العمل في إطار رومانسي، ويشهد أول بطولة مطلقة لأمير المصري، ومايان السيد.

إيرادات فيلم «هاشتاج جوزني»

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «هاشتاج جوزني» حقق أمس أقل من ألف جنيه، حيث حثث يوم الاثنين 978 جنيها فقط، بينما حقق يوم الأحد الماضي 486 جنيها فقط، وهو ما يهدد بخروج الفيلم من المنافسة في الفترة الحالية.

أحداث فيلم «هاشتاج جوزني»

تدور أحداث فيلم «هاشتاج جوزني» في إطار من الكوميديا الرومانسية، حيث يتعرض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفا من فقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.

أبطال فيلم «هاشتاج جوزني»

ويشارك في بطولة الفيلم أمير المصري، مايان السيد، ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، صابرين، بيومي فؤاد، محمد محمود، دينا، سامي مغاوري، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، لبنى عزت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، ومن إخراج عصام نصار.