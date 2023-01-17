المخرج مهند الدسوقي: الفن مرآة المجتمع.. وأسعى لتكون أعمالي مؤثرة

قال المخرج مهند الدسوقي، إن الفن مرآة المجتمع، مشيرا إلى أنه يسعى لتكون الأعمال التي يقدمها مؤثرة، ويختار القضايا التي يناقشها في أفلامه، طبقًا لحاجة المجتمع التوعوية.

قصة العشاء الأخير حقيقية

تحدث «الدسوقي»، خلال لقائه في برنامج «السفيرة عزيزة» عن فيلمه «العشاء الأخير»، لافتًا إلى أنه قصة حقيقية، مشيرًا إلى أن الفيلم كتابة نوال الثقيلي ومدير التصوير عبدالرحمن سالم، وبطولة خلود عز وحسام حسن، ومدته 15 دقيقة.

توصيل الرسالة خلال 15 دقيقة

وأشار إلى أن الظروف الإنتاجية لم تسمح بتحويله لفيلم درامي طويل، لافتًا إلى أنه نجح في توصيل الرسالة في وقت قصير جدًا، وتمكن من ذلك مبديًا خوفه من إطالة الفيلم حتى لا يشعر المشاهدون بالملل.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول البرنامج، القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.