لماذا أنهى حارس جراج حياة سائق «توك توك» في حلوان؟.. جريمة على قضبان القطار

في الساعات المتأخرة من الليل، اصطحبت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، «مسعود ت.م.د»، 46 سنة، حارس جراج، متهما بقتل سائق توك توك بمسرح الجريمة على قضبان السكة الحديد، بمنطقة أرض البودرة، التابعة لمنطقة كفر العلو، ذلك بعدما طالبه باسترداد التوكتوك الخاص به.

تمثيل الجريمة

فور وصول المتهم، بصحبة محقق النيابة العامة، لشرح تفاصيل ما حدث، عندما تبادل الاتهام له بسرقة توكتوك خاص بالمجني عليه وفي عهدته كحارس جراج، إذ قام بركنه وحراسته وعند توجهه لاستقلاله فوجئ بعدم تواجده، وتعهد عدة مرات بإرجاعه أو تسديد قيمته، وصباح اليوم وحال قيام الطرف الثاني «المتوفى» بمطالبة الأول بإرجاع التوكتوك أو دفع قيمته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى فيها الطرفان على بعضهما بالضرب، ما أسفر عن إصابة الأول ووفاة الثاني.

اعترافات المتهم

بعد الانتهاء من تمثيل جريمته خضع المتهم لجلسة تحقيق أمام الجهات المختصة؛ أدلى فيها باعترافات تفصيلية حول ارتكاب جريمته، وبعد انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه إياها من عدمه، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم.

سرقة ومشاجرة

أحداث الجريمة وفقًا للتحريات الأولية بدأت فور وصول المقدم محمد المعداوي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط متوفى بمنطقة كفر العلو، وبالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة كل من «مسعود ت.م.د»، 46 سنة، حارس جراج بأرض البودرة كفر العلو، مصاب بجروح بفروة الرأس ومحجوز بمستشفى حلوان العام تحت الملاحظة وله معلومات جنائية، وإبراهيم علي، 19 سنة، سائق، ومقيم في عرب البراوي، متوفى؛ إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر من الجهة اليسري، وتم نقله لمستشفى النصر.

العقوبة القانونية

قال المحامي حسن علي الخبير القانوني، إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.