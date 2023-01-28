انهيار جزئي في منزلين بسبب انفجار ماسورة مياه بقرية «صفط الخمار» بالمنيا

أقامت الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار في غرب مركز المنيا، اليوم السبت، كردونًا أمنيًا حول منزلين تعرضا لانهيار جزئي بسبب انفجار ماسورة مياه، دون وقوع إصابات بشرية.

انهيار جزئي بمنزلين

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بحدوث انهيار جزئي داخل منزلين بقرية صفط الخمار ملك كلا من: رضا عبد الحميد، ووائل محمد ربيع، بسبب انفجار ماسورة مياه.

انفجار ماسورة مياه بالمنزل

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين حدوث الانهيار بأحد المنزلين بسبب انفجار ماسورة مياه ما أدى إلى حدوث تصدع أسفل الجدران، وبالفحص تبين أن المنزلين مكونان من طابقين بالطوب اللبن، وخاليان من السكان، والجزء المنهار عبارة عن حائط مشترك بينهما.

أفادت التحريات الأولية أن المنزلين لا يشكلان خطورة علي المنازل المجاورة، وقد تم فصل جميع المرافق من كهرباء ومياه، وعمل كردون أمني حفاظًا علي حياة المارة، وأخُطرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة وإعداد تقرير تفصيلي لاتخاذ اللازم بمعرفة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.