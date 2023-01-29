معلومات عن الشيخ شعبان الصياد الملقب بـ «صائد القلوب» في ذكرى وفاته

تمر اليوم ذكرى وفاة الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، صاحب الصوت الملائكي والملقب بـ «صائد القلوب»، إذ يعد أحد كبار قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، وترصد «الوطن» أهم المعلومات عن الشيخ شعبان الصياد، الذي غيبه الموت في 29 يناير من عام 1998.

- ولد الشيخ شعبان الصياد في 20 سبتمبر 1940، في قرية صراوة، مركز أشمون، بمحافظة المنوفية.

- عاش 58 عاماً في خدمة القرآن الكريم.

رحلة الشيخ شعبان الصياد مع القرآن الكريم

- بدأ الشيخ رحلته مع القرآن وهو في سن مبكرة، وحفظ المصحف الشريف كاملاً عن عمر ناهز السابعة.

- ودرس بالأزهر الشريف بالمعهد الديني بمدينة منوف.

- التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

بدأ التلاوة في الإذاعة المصرية بعد حرب أكتوبر.

عين قارئاً لمسجد الشعراني في محافظة القاهرة، عام 1975.

موقف الشيخ شعبان الصياد مع الشيخ مصطفى اسماعيل

جمع الشيخ شعبان الصياد، وعملاق التلاوة المصرية الشيخ مصطفي إسماعيل، موقفا، وقتما كان الأخير قارئا لجامع الأزهر، إذ وجد الشيخ شعبان الصياد نائما داخل المسجد قبيل صلاة الفجرر، وفي يده كتابه الذي سيمتحن فيه صباحا، فقال الشيخ مصطفى إسماعيل: «هذا الولد له مستقبل عظيم في عالم التلاوة»، حسبما ذكر محمد الساعاتي المتحدث باسم نقابة القراء.