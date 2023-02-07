الفانوس المصري يزيح الصيني بالأسواق قبل شهر رمضان.. إشادة وإقبال كبير من الزبائن

عاد الفانوس المصري المصنوع من الصاج من جديد للظهور في الأسواق ليزيح الفوانيس الصيني والمستوردة، ويكتسح الأسواق المصرية مرة أخرى، وتنتعش عمليات تصنيعه في الورش بعدة محافظات، وعلى رأسها محافظة الدقهلية، ليتم تصنيعه داخل مصر بكل أنواعه وأشكاله.

فوانيس رمضان بأيادٍ مصرية

وتزدهر صناعة فوانيس رمضان الصاج بأيادٍ مصرية بحتة لتحتل السوق المصرية من جديد بمختلف الأحجام والأشكال بل وعمل إصدارات جديدة تتوافق مع الأذواق المختلفة من قبل الزبائن وتحافظ على العادات والتقاليد المصرية التي ترتبط بالفوانيس، واستدعاء الخبرات المصرية من الصنايعية في هذه الصناعة القديمة، الأمر الذى أكده لـ«الوطن» محمد الفار، تاجر فوانيس بالدقهلية.

الفانوس المصري مطلوب عن المستورد

ولم يكن لدينا خيار آخر إلا الاستمرار حسبما قاله «الفار»، فقررنا الاستمرار وتحدي الصعاب والقيام بتصنيع الفوانيس من الصاج التي تعد هي أصل الفوانيس بالتنسيق مع أصحاب الورش والصنايعية أصحاب الخبرات، كما أن هذا النوع يعشقه المواطنون، ومطلوب أكثر من الفوانيس الصيني المستحدثة ولم نكتفي عند هذا الحد بل قمنا بتصنيع الفوانيس الملونة التي كنا نستوردها من الخارج حتى نستطيع توفير جميع الاصدارات التي يطلبها الزبون، وتجذب الجميع.

أسعار فوانيس رمضان

أما عن أسعار فوانيس رمضان أوضح انها متفاوتة وذلك على حسب حجم الفانوس وشكله وطريقة التصميم التي تأخذ وقتا ومجهودا كبيرا، حيث يبدأ سعر الفانوس الصاج من 25 جنيه وحتى 600 جنيه، أما الفانوس الخشب يبدأ سعره من 35 جنيه وحتى 180 جنيه، وبالنسبة للفوانيس الملونة تتفاوت الأسعار مابين الـ65 و الـ95 جنيه وجميعها صناعات مصرية.

الفوانيس الصاج

وأشار محمد إلى أن الاقبال على شراء الفوانيس هذه السنة ليس كبيرا مقارنة بالعام الماضي، ومعظم المواطنين يقومون بشراء فانوس واحد، ومنهم من يلقي نظرة على الفوانيس ويعرف أسعارها، لكن هناك إشادة كبيرة من قبل المواطنين على اكتساح الفوانيس الصاج المصرية بدلا من المستوردة.

الإصدارات الجديدة للفوانيس

ولفت تاجر الفوانيس أن الاصدارات الجديدة من الفوانيس الصاج لاقت اعجابا كبيرا قمنا بعمل مايسمى الخيامية وهو لف أقمشة الخيامية بألوانها المختلفة ورسومات كرتونية على الفانوس الصاج، ومن ضمن الاصدارات هو التعاون مع عدد من الرسامين من طلاب في كلية الفنون الجميلة يرسمون على الفوانيس الصاج بألوان ثابتة، لاقت استحسان الاطفال بالأخص وتتراوح أسعارهم مابين 300 و 450 جنيه.