«بتول» تحصل على صفر في الشهادة الإعدادية.. وتقدم أول تظلم على النتائج بالمنيا

تلقت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، أول تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، التي أعُلنت صباح أمس الثلاثاء، من ولي أمر طالبة حصلت على صفر في جميع المواد.

طالبة تحصل على صفر في جميع المواد

وتقدم عادل فهيم رزق الله تواضروس، المقيم بقرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا، ووالد وولي أمر «بتول»، الطالبة بالصف الثالث الإعدادى، بتظلم قبل فتح باب التظلمات على الشهادة الإعدادية، بعد حصول ابنته على صفر في جميع المواد الدراسية في درجات الفصل الدراسى الأول.

وقال «رزق» في الطلب المقدم لمديرية التربية والتعليم، إنه ولي أمر الطالبة «بتول» بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة الأحرار الإعدادية بنات انتظام، وتفاجأ عقب إعلان النتيجة، أنّ ابنته حصلت على صفر في جميع المواد الدراسية على الرغم من الإجابة في جميع المواد.

تظلم على نتيجة الطالبة بتول

وجاء نص الطلب المقدم للمديرية والموقع باسم ولي الأمر عادل فهيم، كالآتي: «مقدمه ولي أمر الطالبة بتول عادل فهيم، بالصف الثالث الإعدادي، برقم جلوس 51070 بمدرسة الأحرار الإعدادية بنات بماقوسة، تفاجئت عقب ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023، بأن جميع درجات ابنتي صفر في جميع المواد الدراسية، على الرغم من الإجابة في جميع المواد، وعلمًا بأن مستوى ابنتي ممتاز في العملية التعليمية، لذا أرجو التدخل الفوري وحل المشكلة، علمًا بأنها حلت جميع الأسئلة»، وذيل الطلب بعبارة «هل هذا تكرار لوقائع جديدة حدثت فيما قبل؟».