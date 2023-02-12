تنظيم رحلات الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية باستضافة 100 طفل

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار عدد من الزيارات والجولات السياحية داخل الإسكندرية وخارجها.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي، أنه خلال إجازة نصف العام نظمت عدد من الرحلات والجولات السياحية للتعرف على معالم بلدنا الجميلة السياحية والآثرية والإطلاع على جهود الدولة المصرية التطويرية للارتقاء بالمناطق السياحية والآثرية وذلك ضمن إطار مبادرة «اعرف بلدك».

رحلات باستضافة 100 طفل و30 طالب

وتابعت «العرجاوي» أنه باستضافة 100 طفل و30 طالب جامعي نظمت الرحلات السياحية لعدد من المزارات السياحية والمعالم الأثرية داخل الإسكندرية وخارجها للتعرف على الحقبات التاريخية المختلفة بهدف غرس الانتماء والولاء للوطن وتعظيم دور الأجداد والفخر بما تركوا للأحفاد.

وواصلت مدير مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي، أن الرحلات السياحية شارك فيها أبناء أكاديمية المستقبل بمنطقة العامرية لزيارة متحف المجوهرات الملكية ومتحف الإسكندرية القومي، وأبناء جمعية أصحاب الإرادة وأمهاتهم احدى جمعيات الدمج لزيارة متحف الإسكندرية القومي وقلعة قايتباى الآثرية.

واستطردت أن الرحلات السياحية خارج الإسكندرية شارك فيها أبناء مؤسسة سيدات الإسكندرية وأسرهم وطلاب كلية تربية رياضية بنين في زيارة لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير وشارع المعز التاريخي.

استمرار الجولات السياحية لها دور في إحياء التاريخ

وأضافت «العرجاوي» أن استمرار الجولات والرحلات السياحية لها دورا هام في تعزيز إحياء تاريخ البلاد في نفوس أبناءه علاوة على التعرف على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تطوير تلك المناطق الآثرية بمشروعات حضارية وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين والحفاظ على تاريخ تلك المناطق الآثرية.

ووفق بيان الهيئة العامة للتنشيط السياحي في الإسكندرية، اليوم الأحد، انطلقت مبادرة «اعرف بلدك» من شهر ديسمبر لعام 2020 وهي زيارات تبادلية بين محافظات الجمهورية المختلفة لإعادة الإنتماء والولاء للوطن، بالإضافة لإثراء الوعي السياحي والآثرى خاصة بين طلبة الجامعات المختلفة، وبين الفئات التى توليها الدولة والقيادة السياسية اهتمام كبير لشرائح ذوي الاحتياجات الخاصة من مرضى السرطان وكبار السن، ثم دمجهم في المبادرة بإشراكهم في رحلات وجولات تتناسب معهم سواء في محافظتهم أو محافظات مصر المختلفة، لتتضافر جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها في إسعادهم، وتعزير دمجهم وانتماءهم للوطن.