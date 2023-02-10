خطوات حصول الابنة على معاش والدها.. «حتى لو بتشتغل»

يبحث قطاع كبير من السيدات والفتيات عن كيفية الحصول على معاش الوالد بعد الوفاة، خاصة في حالة كانت الابنة غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة أو ليس لديها مصدر دخل.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات حصول الابنة على معاش والدها وفقا لما أقره قانون التأمينات الاجتماعية المعمول به حاليا.

شروط حصول الابنة على معاش والدها

ويشترط قانون التأمينات الجديد لحصول الابنة على معاش والدها كاملًا أن تكون آنسة أو أرملة أو مطلقة، ولا تحصل على أجر.

أما إذا كانت تعمل في القطاعين العام أو الحكومي أو الخاص، فيجب أن يكون معاش الوالد أكبر من راتبها، إذ تحصل الابنة على الفرق بين الراتبين.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الوالد

وحتى تتمكّن من صرف معاش الوالد يجب التقدم ببعض المستندات الآتية:

- تقديم شهاد وفاة الأب أو مستخرج رسمي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للابنة.

- إذا كانت الابنة تعمل فيجب تقديم بيان من مكتب التأمينات يوضح بداية العمل.

- إذا كانت تعمل في القطاع العام أو الحكومي يتم بيان بمفردات المرتب عن شهر وفاة الأب، وصورة طبق الأصل عن بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة.

- في حالة كانت تعمل في القطاع الخاص، فيجب تقديم بيان بأجر الاشتراك التأميني من المكتب المختص.

خطوات حصول الابنة على معاش والدها

وحتى تتمكّن الابنة من صرف معاش والدها يجب اتباع الآتي:

- التوجه لأقرب وحدة للشؤون الاجتماعية لتقديم طلب الحصول على المعاش والحصول على الاستمارة المناسبة، ويتم الحاق الآتي:

- كتابة إقرار من الابنة بعدم وجود أقارب ملزمون بالإنفاق عليها.

- كتابة إقرار بعدم وجود مصدر دخل للأسرة، وفي حالة وجود دخل يجب إضافة المصدر.

- كتابة إقرار في حالة كانت الابنة أقل من العمر القانوني بأنها غير متزوجة، أو أنها لا تزال في مراحل التعليم.

- يتم إرفاق بطاقة شخصية.

- شهادة ميلاد الأولاد أو مستخرج رسمي منها.

- صورة من قسيمة الطلاق في حالة كانت الابنة مطلقة، ويتمّ اعتماده من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.

وتحصل الابنة على معاش والدها بنسب متفاوتة تختلف حسب جدول توزيع المعاش على المستحقين، فإذا كانت وحيدة تحصل على ثلثي المعاش، كما تحصل على نصف المعاش حال وجود والدتها.