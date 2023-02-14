«تنمية المشروعات» يمول 16 ألف مشروع بقيمة 513 مليون جنيه بسوهاج خلال 2022

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن عام 2022 المنقضي شهد تمويل 16 ألفا و176 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر، من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج، بقيمة 512 مليونا و900 ألف جنيه، حيث وفرت 32 ألف و344 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، مؤكدًا اهتمام الدولة وكافة أجهزتها بدعم المشروعات الصغيرة، نظرا لدورها الهام في دعم منظومة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعميق المنتج الوطني، وتقليل الاستيراد.

تنمية المشروعات بسوهاج يحصد المركز الثاني بالأنشطة

ومن جانبه أشار نادر عبد الظاهر، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمحافظة سوهاج، إلى حصول فرع الجهاز بسوهاج على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تحقيق المستهدفات والأنشطة المختلفة خلال عام 2022، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال دعمها ماليا، وفنيا، وتدريبيا، وتسويقيا، والمشاركة في المعارض المختلفة داخليا وخارجيا، مشيرًا إلى تيسير جميع الإجراءات المطلوبة للترخيص من خلال الشباك الواحد، ومساعدة أصحاب المشروعات في تطوير منتجاتهم وتحسين الجودة وزيادة المبيعات، وتوسيع نطاق أعمالهم وتوفير عمالة مدربة.

4611 خدمة قدمها تنمية المشروعات بسوهاج

وأوضح «عبد الظاهر»، أن إجمالي خدمات الشباك الواحد خلال عام 2022م، بلغت 4611 خدمة، منها إصدار 472 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، وإصدار 672 رخصة مؤقتة، و1003 بطاقة ضريبية، وتوفير التأمينات الاجتماعية لـ 128 شخصا، و 1168 شهادة تصنيف للمشروعات، و1168 شهادة مزايا للعميل.

وأضاف أن إجمالي المبالغ المنصرفة وفقا لبرامج الإقراض المختلفة في مراكز وقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، منذ بدايتها في يناير 2021 حتى الآن بلغ 287 مليونا و823 ألفا و661 جنيها، ساهمت في دعم 9412 مشروعا متناهي الصغر، و191 من المشروعات الصغيرة، وفرت 19 ألفا و 693 فرصة عمل، كما تم عقد 45 ندوة تعريفية بأنشطة الجهاز، وعدد 24 اجتماع لجنة اقتصادية، و6 برامج تدريبية لريادة الأعمال حدد «فكرة مشروعك»، كما تم تدريب 30 متدربا على حرفة الخياطة، و89 متدربا على حرفة الكهرباء، و84 متدربا على حرفة السباكة.