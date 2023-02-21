مصير مقعد النائب أحمد حتة في البرلمان بعد وفاته.. انتخابات جديدة وفقا للقانون

خلا مقعد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، بعد وفاته صباح اليوم، بعد رحلة قصيرة مع المرض، ولم ينته دور الانعقاد البرلماني، الأمر الذي يطرح سؤالا حول مصير هذا المقعد.

مصير مقعد النائب أحمد حتة

ووفقا للائحة وقانون الانتخابات فإنه من المقرر أن تعلن وزارة الداخلية وفاة النائب رسميًا، ثم يعلن بناء على ذلك مجلس النواب خلو المقعد، لتبدأ بعدها إجراءات الانتخاب من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة أن النائب أحمد حتة فاز بمقعد فردي وليس قائمة، وبالتالي تجري انتخابات ولا يتم تصعيد بديل كما يحدث في القائمة.

تفاصيل وفاة النائب أحمد حتة

وتوفى النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا وأمين الشعب الجمهوري بالمنيا صباح اليوم بمستشفى السلام، حيث كان يعاني أزمة صحية خلال الفترة الماضية وتم نقله على اثرها الى المستشفى حتى وافته المنية صباح اليوم ليتم نقله ودفنه بمسقط رأسه اليوم بالمنيا.

وكان النائب مر بوعكة صحية خلال الأسابيع الماضية وحضر الجلسات في اليوم الأخير الأسبوع الماضي رغم أزمته الصحية ، والنائب أحمد عبد المحسن عبدالعظيم احمد حتة مولود بإحدى قرى المنيا.

فاز بعضوية مقعد مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية : الثالثة مراكز مغاغة - العدوة - بنى مزار وبوفاة النائب يصبح مقعد الدائرة بمغاغة والعدوة وبني مزار فارغا حيث تجرى الانتخابات من جديد لانتخاب من يخلفه وفقا لقانون الانتخابات.