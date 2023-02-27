عامل يطعن آخر بسلاح أبيض في سوهاج لخلافات مالية

أصيب عامل بجرح طعني إثر اعتداء آخر عليه بسلاح أبيض في محافظة سوهاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود إشارة من مستشفى طما المركزي، بوصول «ا ع ع م»، 37 سنة، عامل، مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ويقيم بدائرة المركز.

التعدي بسلاح أبيض

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، وسؤال المصاب المذكور، اتهم «أ ع م ب» 38 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

ضبط المتهم والأداة المستخدمة

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وهي عبارة عن «مطواة»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.