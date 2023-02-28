تصادم 3 سيارات على طريق رافد جمصة في الدقهلية بسبب الشبورة

اصطدمت 3 سيارات ملاكي ونقل، صباح اليوم الثلاثاء، على طريق رافد «المنصورة – جمصة» الدولي بمحافظة الدقهلية، وتبين أن الحادث وقع بسبب الشبورة الكثيفة ونتيجة انخفاض الرؤية على الطريق صباحا، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات على طريق رافد «المنصورة –جمصة» الدولي، بدائرة مركز طلخا.

تصادم 3 سيارات على طريق جمصة

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم 3 سيارات ملاكي وربع نقل والثالثة نصف نقل، على الطريق نتيجة انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية الصباحية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية بين قائدي السيارات.

وتبين تصادم 3 سيارات، وهي «ع ي أ 4946»، والسيارة رقم «ج ي 8834»، والسيارة رقم «د ق و 4875»، وحدوث خسائر في السيارات الثلاث.

وانتقل مسؤولو رئاسة مجلس مدينة مركز طلخا لمكان الحادث، وجاري رفع آثاره من الطريق، وتسيير حركة سير السيارات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد العرض على النيابة العامة.