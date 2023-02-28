تفاصيل أعلى 4 حسابات توفير من حيث الفائدة في البنوك.. تصل لـ15%

تقدم البنوك العديد من الأوعية الادخارية والحسابات البنكية، التي تساعد المواطن في استثمار مدخراته في وعاء ادخاري مضمون وذات عائد مادي، ومن بين ذلك حسابات التوفير التي يفضلها المواطن للحصول على عائد مادي شهري.

وترصد «الوطن» تفاصيل أعلى 4 حسابات توفير من حيث الفائدة في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي، وهي: «بنك التنمية الصناعية، البنك الأهلي الكويتي، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس».

حساب توفير بعائد شهري ثابت من البنك الأهلي الكويتي:

- نوع الحساب: توفير

- الفائدة: 15%

- دورية صرف العائد: شهريًا

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه

حساب توفير بلس من بنك الإسكندرية:

- نوع الحساب: توفير

- الفائدة: 14%

- دورية صرف العائد: شهريًا

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه

حساب توفير ستار من بنك التنمية الصناعية:

- نوع الحساب: توفير

- الفائدة على حساب التوفير: تصل لـ12%

- دورية صرف العائد: شهريًا

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه

حساب توفير Elite من بنك قناة السويس:

- نوع الحساب: توفير

- الفائدة: من 1.5 - 9.5%

- دورية صرف العائد: شهريًا

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه