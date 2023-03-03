أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 37 شركة عالمية

أدرجت «واشنطن»، أمس الخميس، 37 شركة من دول مختلفة، بينها من روسيا وبيلاروسيا والصين على قائمة العقوبات لتورطها بالنشاط المعارض لمصالح الأمن الوطني والسياسة الخارجية الأمريكية، وفقا لما أعلنته وزارة التجارة الأمريكية.

وأشارت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى عدم توافر في الوقت الحالي أي ظروف لإجراء اتصالات بين الرئيس جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلادها لا تتوقع أي اتصالات رسمية مع الجانب الروسي على المستوى العالي في الوقت القريب بعد لقاء قصير بين وزيري الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في الهند.

الخارجية الأمريكية: «واشنطن» منفتحة على الحوار دائما

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلينكن تطرق خلال الحديث مع لافروف، الذي استمر نحو 8 دقائق فقط، إلى خطة السلام للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أن «واشنطن» منفتحة على الحوار دائما

وفي وقت سابق، ناقش وزير الخارجية الصيني، «تشين قانج»، على هامش اجتماع رؤساء وزارة خارجية مجموعة الـ20 مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، عدة قضايا من بينها الوضع في أوكرانيا والعلاقات الاقتصادية للبلدين وقضايا التنوع البيولوجي

الرباط: استيراد الغاز الروسي ارتفع‎ في 2022 إلى 9%

اقتصاديا، قالت الحكومة في المغرب، إن استيراد الغاز الروسي ظل دائما في حدود 10%‎، سواء في عهد هذه الحكومة أو في عهد سابقاتها، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي، أن الاستيراد في العام 2020 كان في حدود 9%‎، ثم تراجع إلى 5%‎ العام قبل الماضي 2021، قبل معاودة الصعود إلى 9%‎ سنة 2022.

وأكد بايتاس، أن «الرباط»، عملت على تسخير كل الجهود بهدف استيراد فحم روسيا الحجري، مما أسهم في التحكم في فاتورة إنتاج كهرباء بلاده.