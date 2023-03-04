السيطرة على حريق في جراج سيارات بالإسكندرية «صور»

شهد حي المنتزه ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، اندلاع حريق بجراج بأحد العقارات، أسفر عن تفحم سيارة وتضرر سيارات أخرى لم يتم حصرها بعد، وذلك دون خسائر في الأرواح.

وبدأت واقعة الحريق عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق بشارع محمود جمعة، بالعصافرة، التابع لحي المنتزه ثان.

تفاصيل حريق جراج الإسكندرية

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على الحريق، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وذكر حي المنتزع ثان في بيان، أن الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة ثان، أصدرت تعليمات عاجلة، إثر رصد حريق داخل جراج بأحد العقارات بشارع محمود جمعة، لمتابعة أعمال السيطرة على الحريق، من قبل رجال إدارة المتابعة الميدانية بالحي، مع قوات الدفاع المدني.

تفحم سيارة وتضرب سيارات أخرى

وأضاف البيان، أن قوات الحماية المدنية، تمكنت من السيطرة على الحريق، وذلك دون حدوث خسائر في الأرواح، وتبين أن الحريق أدى إلى تفحم سيارة وتضرر سيارات أخرى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.