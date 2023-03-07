مصرع سباك صدمه قطار وإصابة آخر في انقلاب توك توك ببني مزار بالمنيا

لقي سباك مصرعه حيث صدمه قطار أثناء عبور مزلقان في مدينة بني مزار بشمال محافظة المنيا، كما أصيب فلاح في حادث انقلاب توك توك بسبب السرعة في نفس المركز.

مصرع شخص صدمه قطار ببني مزار

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره مزلقان في مدينة بني مزار.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمد ناصر صلاح 25 سنة سباك، مقيم ببنى مزار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي مطاي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب توك توك بسبب السرعة

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب توك توك، بطريق الشيخ فضل، أمام قرية العصيان، بمركز بني مزار، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة إبراهيم صدقي السعدي 34 سنة فلاح، مقيم بقرية أبو جرج، بكسر مضاعف بالساق اليمني، وتم نقله إلى مستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقي مدير الأمن، بلاغا من مدير مدرسة المحرص الابتدائية بمركز ملوي، بإصابة «عزة.م» 42 سنة معلمة، بغيبوبة تامة، أثناء انعقاد اليوم الدراسي، وتم نقلها إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.