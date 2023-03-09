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العثور على جثة سيدة داخل شقتها بالهرم.. زوجها قتلها وهرب

كتب:

 جيهان عبد العزيز
05:37 م | الخميس 09 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تكثف أجهزة الأمن بالهرم، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها لضبط عامل قتل زوجته خنقا وهرب، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة 

البداية عندما تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود جثة لربة منزل مقتولة خنقا، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة لربة منزل 35 سنة، بها آثار سحجات عند الرقبة، تبين أنها مقتوله خنقًا، وبالفحص تبين أن زوجها هو من قتلها وهرب.

وتكثف أجهزة البحث جهودها لضبط الجاني، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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بقلم  جيهان عبد العزيز