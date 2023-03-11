الحياة الآن.. مباشر: تنفيذ 83% من أعمال مركز طبي منشية المرشد في كفر الشيخ

عرض برنامج الحياة الآن المذاع على قناة الحياة، تقريرا يرصد تواصل العمل بمركز طبي «منية المرشد» في مركز مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ.

المركز الطبي بـ منية المرشد

وأوضح التقرير أن المركز الطبي بـ منية المرشد، مقام على مساحة 2500 متر مربع بارتفاع 3 طوابق، وبلغت تكلفة الانشاء 5.41 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 83%.

ويقدم المركز الطبي بـ «منية المرشد» في مركز مطوبس، الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لأكثر من 85 ألف نسمة بقرى منية المرشد وإبيانة وكوم دميس والقرى المجاورة، كما وفر المشروع 2820 فرصة عمل لأهالي منية المرشد والقرى المجاورة خلال أعمال الإنشاءات.

القافلة الطبية المجانية

وكانت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ، اختتمت أعمالها بقرية منية جناج، التابعة لمركز دسوق، بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».